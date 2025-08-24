Движение транспорта по Крымскому мосту временно ограничено. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщила пресс-служба оперштаба региона.

© Вечерняя Москва

Причины перекрытия движения не сообщаются. По состоянию на 13:00 по московскому времени на проезд ожидали 835 автомобилей: 85 машин находились со стороны Тамани, а 750 — со стороны Керчи. Время ожидания составляло около трех часов.

— Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — сообщает Telegram-канал оперштаба.

Ранее силовики сорвали попытку теракта на Крымском мосту. Сотрудники спецслужб обнаружили в автомобиле Chevrolet Volt самодельное взрывное устройство мощностью 130 килограммов в тротиловом эквиваленте.

7 августа число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон, превысило 2,3 тысячи. Тогда время ожидания тоже составляло четыре часа.

4 августа на подъезде к Крымскому мосту скопилось 2850 автомобилей, ждать своей очереди для прохождения ручного досмотра приходилось больше шести часов.