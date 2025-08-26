В Китае стартовали продажи обновленного внедорожника Haval Raptor. Стоимость автомобиля находится в диапазоне от 173 800 до 208 800 юаней, это приблизительно 1,94-2,33 млн рублей.

© Российская Газета

С обновлением автомобиль получил измененную внешность с прямоугольными фарами, а также новый салон.

Внедорожник отличается внушительными размерами: его длина составляет 4800 мм, ширина - 1950 мм, а высота достигает 1843 мм. Межосевое расстояние равно 2738 мм.

В движение автомобиль приводит параллельный гибрид из 1,5-литрового ДВС и двух электродвигателей с общей мощностью 449 л.с. В зависимости от ёмкости батареи, запас хода Raptor в электрическом режиме составляет 81-151 км по циклу WLTC.

До этого стало известно, что спецверсия Haval H9 второго поколения с приставкой Warrior в названии выйдет на рынок Китая 26 августа.

Внедорожник получил черный цвет кузова с затемнённой решёткой радиатора. Стандартная комплектация модели оснащается сцепным устройством на 2,5 тонны.

Haval H9 Warrior оснащается блокировками дифференциала на передней и задней осях.