УАЗ раскрыл срок дебюта «Патриота» с китайским турбодизелем

Ульяновский автозавод готовит новую версию внедорожника с двухлитровым агрегатом на «тяжелом топливе» от китайского JAC и шестиступенчатой механической коробкой передач, которая производится в России на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ). Такой «Патриот» дебютирует до конца нынешнего года, сказал генеральный директор УАЗа Алексей Спирин в интервью «Вести Ульяновск».

В апреле дизельным двигателем 2.0 от «восточного партнера» и шестиступенчатой «механикой» обзавелся грузовичок «Профи», напомнил Спирин. «До конца этого года планируем ввести их на конвейер и для УАЗ «Патриот», — добавил глава автозавода.

«Профи» оборудовали турбированным дизелем, развивающим 136 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. МКПП, составляющая ему пару, тоже китайского происхождения и изготавливается на ЗМЗ по лицензии.

Помимо нового мотора, «Патриот» получит новую мультимедийную систему и электронный блок управления раздаточной коробкой. Оптика внедорожника будет светодиодной. Кроме того, УАЗ обновит экстерьер и салон модели. Ожидается, что на дизельную версию будет приходиться от 15 до 20 процентов продаж «Патриота». Пока же автомобиль оснащают безальтернативным бензиновым мотором 2.7 мощностью 150 сил в связке с пятиступенчатой «механикой».

«Атмосферник», который ставят на «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Хантер», модернизируют осенью, пообещали на УАЗе. Улучшения агрегата «позволят кардинально повысить степень герметичности агрегата и запас надежности». Подробностей ульяновцы не раскрывают, но, по некоторым данным, речь может идти об увеличении числа точек крепления по периметру клапанной крышки и в промежутках между отверстиями свечных колодцев.