Автостат перечислил 10 авто, которые чаще всего ввозят в РФ из Грузии

За 7 месяцев 2025 года из Грузии в Россию было ввезено 16,3 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 244% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сегей Целиков.

© Volkswagen

Самыми популярными подержанными моделями из Грузии оказались: VW Jetta (1,2 тыс. ед.), Chevrolet Equinox (955 ед.), Kia K5 (812 ед.), VW Tiguan (626 ед.), BMW X5 (617 ед.), Hyundai Santa Fe (484 ед.), Honda CR-V (470 ед.), Mercedes-Benz GLE (387 ед), BMW X3 (332 ед.), BMW 3 серии (325 ед.).

Отмечается, что Грузия не облагает автомобили НДС, что делает конечную цену довольно привлекательной.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.