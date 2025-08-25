У Крымского моста вновь увеличилась пробка

Пробки на подходах к Крымскому мосту выросли до 885 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 645 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в публикации.

Большие очереди возле моста наблюдаются все утро 25 августа.

18 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о предотвращении попытки подрыва Крымского моста. В ведомстве рассказали, что украинская сторона планировала провести атаку с использованием автомобиля, в котором находилось самодельное взрывное устройство большой мощности. Машина прибыла в РФ с территории Украины транзитом через ряд стран и пересекла границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Как отметили в ФСБ, транспортное средство собирались передать другому водителю, который и должен был направиться в Крым через мост.

Ранее Крымский мост закрыли для проезда машин.