В Китае сняли на фото новую модель Xiaomi

Компания Xiaomi ведёт разработку ещё нескольких моделей, в их числе седан, который предварительно пока называется SU7. Его впервые сняли на фото во время тестов в Китае.

Седан облачён в плотный камуфляж, но это не мешает невооружённым взглядом заметить, что модель имеет увеличенную по сравнению с обычным SU7 колёсную базу.

Предполагается, что новинка отойдёт от имиджа спорткара, как у SU7, и будет позиционироваться в качестве представительского седана с увеличенным простором на заднем диване, более дорогой отделкой салона и дополнительными опциями, такими как холодильник, отдельные планшеты и так далее.

По предварительной информации, стоимость Xiaomi SU7 L будет стоить более 400 тысяч юаней (примерно 4,5 млн рублей). Это позволит ещё больше ослабить позиции Tesla Model S, которая в Китае стоит от 685 тысяч юаней (около 7,7 млн рублей).

Также Xiaomi планирует выпустить "заряженную" версию YU7 GT и новый флагманский кроссовер YU9.