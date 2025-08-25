В России рекордно подешевел седан "Амберавто А5"

Прошлая неделя, также как и предшествующая ей, не отметилась лавиной изменений цен и спецпредложений от дилеров. Единственные марки, у которых изменились прайсы - Tank и "Амберавто".

Седан "Амберавто А5" подешевел на 701 тысячу рублей: с 2 300 000 до 1 599 000 рублей, сообщает автоэксперт Олег Мосеев в своём Telegram-канале. Однако есть нюанс: изменение цены касается комплектации City 2023 года.

Модель оснащена 160-сильным электромотором и обладает запасом хода 520 км.

Первые экземпляры "Амберавто А5" были собраны в Калининграде в конце 2023 года. Текущей весной седан прошёл обновление.