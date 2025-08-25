Фургоны и пикапы: что планирует привезти белорусская компания Avior в Россию

На столичной выставке AutoBusExpo 2025 компания Avior представила новые модификации фургонов LCV V90 и G10 и рассказала о планах развития.

© Российская Газета

На стенде белорусской компании центральное место заняли две новые модификации заднеприводного LCV Avior G10 и чуть более крупного переднеприводного микроавтобуса Avior V90. По факту обе модели являются доработанными LCV марки Maxus, которая на сегодня принадлежит китайскому концерну SAIC. Новые модификации получили прибавку VIP к названию и, соответственно, с пассажирские салоны повышенной комфортности.

Avior V90 предлагается в России в безальтернативном размерном исполнении L3H2 (то есть с увеличенной длиной и средней высотой). VIP-версия имеет салон с посадочной формулой 9+1 и оснащается 2-литровым дизелем (150 л.с.) и 6-ступенчатой "механикой". В салоне есть дополнительные багажные полки и потолочный 19-дюймовый монитор. Предусмотрена подножка с электроприводом у боковой сдвижной двери.

Avior G10 VIP с дизельным 2-литровым двигателем (160 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП оснащен шикарным шестиместным салоном с посадочной формулой 2+2+2. Все сиденья имеют развитый профиль, обшиты экокожей, предусмотрены электрорегулировки, функции массажа, подогрева и вентиляции. Капитанские кресла среднего ряда имеют расширенный диапазон электронастроек. Остекления на задних распашных дверях не предусмотрено.

В сегменте LCV на стенде марки были представлены также медицинский фургон на базе Avior V90 и рефрижератор Avior V90 Freeze на базе цельнометаллического фургона с грузовым отсеком объемом 9,8 м3 и температурным режимом от -10 до +12 °C.

Не меньший интерес вызвало семейство туристических автобусов Avior Tourist, CityLink и Care. Эти автомобили внешне напоминают Iveco Daily, однако на самом деле дизайн, как и техника, оригинальные. Автобусы построены на базе китайского шасси Ankai и оснащены турбодизелем Yuchai YCS04180-50 объемом 4,3 литра и мощностью 180 л.с.

В салоне Avior Tourist установлено 29 комфортабельных сидений, поставленных на подиумы. Такая схема позволила увеличить вместимость багажных отделений до 3,3 м3 (2,8 м3+0,5 м3). В отличие от импортируемых Avior V90 и G10 эти "среднеразмерники" производятся на арендованных площадях Борисовского завода "Автогидроусилитель", где раньше делали легковые автомобили Geely.

Как рассказал в беседе с корреспондентом "РГ" руководитель направления "Avior Коммерческие автомобили" Михаил Семенихин, на настоящий момент компания задействует схему импорта из Китая цельнометаллических фургонов Avior V90 и G10, которые перерабатываются силами российских кузовостроителей в специальные версии, в том числе и представленные в "Крокусе".

С семейством Avior Tourist ситуация иная. Различные модификации туристических автобусов строятся исключительно в Беларуси.

"На автобусы действуют сертификаты локального производителя (в рамках Союзного государства), соответственно, именно автобусы Tourist, CityLink и Care могут участвовать в государственных закупках по соответствующему федеральному закону", - уточнил Семенихин.

Он также подчеркнул, что LCV Avior позиционируется как премиальная техника с высокой степенью безопасности, комфорта и передовыми электронными помощниками:

"Автомобили Maxus, лежащие в основе Avior V90 и G10, это машины, построенные и сертифицированные для европейских рынков, с учетом всех требований ЕС по безопасности и комфорту, и это наложило отпечаток и на качество продукции, и на вопросы ценообразования. Целевая аудитория такой версии - клиенты, которые привыкли использовать LCV европейских брендов".

Уточним, что стоимость младшей модели Avior G10 VIP на рынке РФ составляет 5,99 млн рублей.

Наконец, говоря о расширении модельного ряда, Семенихин сообщил, что компания ведет активные дискуссии с заводом-производителем.