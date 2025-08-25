В каких регионах России машину можно перепродать быстрее

Россияне стали активнее покупать автомобили на вторичном рынке, в целом срок перепродажи от размещения объявления до передачи ключей и документов сократился по стране на 11,8% у частных продавцов и на 5,9% у дилеров. Однако, как сообщили Quto.ru в Авито Авто, в нескольких областях продать подержанную легковушку можно значительно быстрее.

Так, быстрее всего новых владельцев находят автомобили в Чечне — средний срок продажи на 20,6% меньше, чем в среднем по стране.

Помимо этого, не задерживаются машины в Тульской области (-13,5%), Адыгее (-12,4%), Дагестане (-10,8%) и Воронежской области (-9,6%), Кабардино-Балкарии (-9,6%), Санкт-Петербурге (-9,0%), а также Ульяновской (-8,4%), Московской (-8,2%) и Ленинградской (-7,3%) областях.

Ранее стало известно, сколько в России машин с пробегом до полумиллиона рублей. Средневзвешенная стоимость автомобиля с пробегом на российском рынке за первые семь месяцев 2025 года достигла 1,15 миллиона рублей. Специалист отмечает, что 40% всех проданных подержанных машин стоили меньше 500 тысяч рублей.