Toyota Prius превратили в крутой суперкар

В конце 2022 года Prius пятого поколения полностью изменил представление о себе: из символа экономичности он превратился в стильный гибрид, который привлёк внимание не только поклонников, но и дизайнеров.

Среди них — независимый дизайнер Вишну Суреш (Zephyr Designz), который превратил Prius в нечто из мира суперкаров.

Prius Roadster от Zephyr Designz — это отказ от сдержанности в пользу драматичности. Пропорции родстера ближе к Lamborghini, чем к Toyota.

От оригинального Prius сохранились лишь фирменные LED-фары в стиле «молот», узкая верхняя решётка, часть крышки багажника и лобовое стекло.

Всё остальное переделано: широкие крылья с воздуховодами, массивные диски HRE, вентилируемые бамперы, рельефный капот и глубокие пороги.

Снятая крыша открыла доступ к новому заднему деку в стиле суперкаров с интегрированным спойлером и двумя центральными выхлопными трубами в диффузоре.

Вдохновение здесь самое разноплановое: диффузор — от Porsche 911 Speedster, капот — от McLaren 765LT, задняя часть — с отголосками Lamborghini Aventador.

И хотя серийный Prius сегодня ограничивается 220-сильной гибридной установкой, этот родстер словно создан для более безумной конфигурации — например, с центральным V8 и двумя электромоторами спереди.

Конечно, всё это лишь цифровая фантазия, но подобные проекты нередко становятся источником идей для реальных тюнинг-ателье. Тем более что в прошлом некоторые виртуальные концепты уже воплощались в металле.