В Индии можно заказать уникальную версию Toyota Camry

Спецсерия была создана совместным предприятием Toyota Kirloskar Motor, основанным «Тойотой» и компанией, занимающейся производством автомобилей бренда в Индии. Характерной особенностью седана является двухцветная окраска кузова, матовый черный цвет используется для капота, стоек, крыши и багажника. Остальная часть кузова может быть выкрашена в красный, белый, синий или один из двух оттенков серого. Завершают образ обновленные черные диски и выразительный аэродинамический обвес.

В основе модели находится переднеприводная гибридная версия мощностью 230 л.с. и 2,5-литровым двигателем. Комплектация включает два 12,3-дюймовых экрана, систему кругового обзора, водительское сиденье с электрической регулировкой, пакет систем помощи водителю Toyota Safety Sense 3.0.

Модель уже доступна для заказа в Индии по цене почти 4,5 млн рублей. Производство Camry осуществляется на заводе Toyota Kirloskar Motor в Бидади.

