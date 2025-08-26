Audi представил спортивную версию Q3 с гибридным двигателем

Audi представил обновлённую версию своего компактного кроссовера в кузове купе — Audi Q3 Sportback 2026 модельного года. Новинка уже в ноябре появится в продаже на европейском рынке, где её цена стартует от 46 450 евро (около 4,3 миллиона рублей).

© Quto.ru

Инженеры Audi усовершенствовали форму кузова — она стала более спортивная, обтекаемая, что и отличает её от классических конкурентов. Купеобразная версия получила сильно скошенную крышу, что сделало кузов ниже на 28 миллиметров и уменьшило объём багажного отделения, который теперь составляет 488 литров.

Внутри салон нового Q3 Sportback практически неотличим от стандартной версии. Не претерпела значительных изменений и подвеска, однако специалисты установили другие пневмоэлементы и амортизаторы. Эта доработка должна положительно отразиться на управляемости.

Автомобиль будет предлагаться с несколькими вариантами силовых агрегатов на выбор. Флагманской версией станет плагин-гибридная, которая сочетает полуторалитровый бензиновый двигатель с электромотором, выдавая в сумме 268 лошадиных сил. Установленный аккумулятор ёмкостью 25,7 киловатт-час позволяет новинке проезжать до 113 километров исключительно на электротяге.

Также в списке значатся «мягкий» гибрид на базе того же полуторалитрового мотора, два варианта двухлитровых бензиновых турбодвигателей мощностью 200 и 272 лошадиные силы, а также двухлитровый дизель TDI на 148 лошадиных сил.