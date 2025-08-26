В США потратят $100 млн на внедорожники для иммиграционной полиции

Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) Соединенных Штатов намерена потратить около $100 млн на покупку и оборудование тысячи автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для обеспечения борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает британская газета Independent.

© Газета.Ru

По имеющейся информации, подрядчики в течение 20 месяцев передадут в распоряжение ICE тысячу внедорожников Ford Police Interceptor Utility, Dodge Durango Pursuit и Chevy Tahoe Police Pursuit Vehicle. Сумма контракта не известна, однако исходя из его объема и требований, можно предположить, что она составит не менее $100 млн. Автомобили должны быть оборудованы специальными фарами, сиренами, системами громкой связи, тонировкой стекол и запираемыми хранилищами для оружия. Кроме того, известно о дополнительных опциях, таких как тактические чехлы для сидений и полная раскраска внедорожников.

23 августа сообщалось, что власти США намерены мобилизовать 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии на борьбу с нелегальными мигрантами.

Ранее сообщалось, что Трамп может потратить $2 млрд на возведение новой тюрьмы на Алькатрасе.