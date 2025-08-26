Skoda приоткрыла салон предвестника будущего универсала Octavia

Глобальная премьера концепта чешской марки, которому дали название Vision O, пройдёт в сентябре 2025 года в рамках автосалона в Мюнхене.

Skoda Octavia на сегодняшний день остаётся бестселлером бренда в Европе, несмотря на заметный спад. Согласно статистике Jato Dynamics, за первую половину текущего года старосветские дилеры чешской марки реализовали 81 260 экземпляров (на 21% меньше, чем в январе-июне 2024-го). Актуальная модель четвёртого поколения выпускается с 2019 года, обновление она пережила в феврале 2024-го. Не исключено, что сейчас марка работает над проектом полностью электрической версии универсала модели (любопытно, что о «зелёном» лифтбеке не сообщается).

Дело в том, что на автосалоне в Мюнхене, который откроет свои двери в начале следующего месяца, пройдёт мировая премьера анонсированного концептуального универсала Skoda Vision O. Зарубежные СМИ предполагают, что литера O в названии намекает на то, что шоу-кар окажется предвестником полностью электрической альтернативы Octavia следующего поколения.

Напомним, марка Skoda ещё в 2023 году сообщала о том, что линейка пополнится за счёт электрического универсала. Причём тогда же были опубликованы и первые рендеры модели, которой в компании присвоили рабочее название Skoda Combi. Как Kolesa.ru сообщал ранее, вероятно, готовящийся к скорому дебюту концепт Skoda Vision O является эволюцией того проекта.

Согласно актуальным предположениям зарубежных медиа, серийная модель, в основу которой ляжет шоу-кар Skoda Vision O, может появиться в продаже в 2029 году. Напомним, ранее пресс-служба Шкоды опубликовала тизеры, частично демонстрирующие внешность концепта Vision O, а теперь были обнародованы изображения, приоткрывающие интерьер шоу-кара.

В компании пояснили, что концепт получил уникальные подголовники для водителя и переднего пассажира. Они получили «воздушный дизайн» и были напечатаны на 3D-принтере с помощью перерабатываемых материалов растительного происхождения. Таким образом компания хочет подчеркнуть свою «экологическую ответственность». Судя по тизерам, на 3D-принтере напечатаны и другие элементы салона, а ещё у модели панорамная крыша.

Стоит напомнить, что внешность концептуального универсала выполнена в актуальном фирменном стиле, который получил название Modern Solid. Судя по тизерам, шоу-кар получил «острый» нос, капот с рельефными выштамповками, головную оптику с тонкими светодиодными полосами, спойлер на верхней части багажной двери, а также T-образные фонари, составленные из штрихов. Ожидается, что длина электрического универсала составит около 4,7 метра.

По предварительным данным, в основу серийной модели, созданной по мотивам концепта Skoda Vision O, может лечь фольксвагеновская платформа SSP, 800-вольтовая архитектура. Официальные подробности о технике будущей новинки появятся позже.

Отметим, совсем недавно дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, каким окажется будущий полностью «зелёный» универсал Skoda Octavia.