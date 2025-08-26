Эксперты назвали самые надежные модели Subaru с пробегом

Эксперты назвали самые надёжные модели Subaru с пробегом
В автомобильном мире у японской марки не самая идеальная репутация, как, например, у Toyota. Однако эксперты автопортала HotCars выделили несколько моделей бренда, которые способны верно служить своим владельцам долгие годы, не доставляя особых хлопот.
Лидером этого рейтинга стал кроссовер Subaru Crosstrek 2021 года выпуска. Его показатель надёжности составляет 85 баллов из 100. Ежегодное обслуживание этого автомобиля обходится в среднем в 492 доллара (около 40 тысяч рублей). При этом некоторые такие машины уже преодолели рубеж в 194 тысячи миль (312 200 километров), а при грамотном уходе их ресурс позволяет проехать более 250 тысяч миль (402 300 километров).
На второй строчке расположился Subaru Forester 2019 года с оценкой надёжности в 83 балла из 100. Отдельные экземпляры уже проехали более 300 тысяч миль (482 800 километров). При этом годовые затраты на техническое обслуживание такого автомобиля в среднем достигают 617 долларов (около 50 тысяч рублей).
Замыкает «тройку» среднеразмерный кроссовер Subaru Ascent 2021 года, чьё качество и надежность эксперты оценили в 82 балла из 100 возможных. Без серьёзных проблем автомобиль способен преодолеть более 250 тысяч миль (чуть более 400 тысяч километров), а средние ежегодные расходы на ремонт и сервис составляют те же, что и у предыдущей модели, 617 долларов (около 50 тысяч рублей).
Также в список самых надёжных моделей бренда с пробегом вошли Subaru Legacy (2018 года выпуска), Subaru Outback (2023), Subaru WRX (2020), Subaru Impreza (2021), Subaru Tribeca (2008) и Subaru BRZ (2017).