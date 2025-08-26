Эксперты назвали самые надежные модели Subaru с пробегом

В автомобильном мире у японской марки не самая идеальная репутация, как, например, у Toyota. Однако эксперты автопортала HotCars выделили несколько моделей бренда, которые способны верно служить своим владельцам долгие годы, не доставляя особых хлопот.

© Quto.ru

Лидером этого рейтинга стал кроссовер Subaru Crosstrek 2021 года выпуска. Его показатель надёжности составляет 85 баллов из 100. Ежегодное обслуживание этого автомобиля обходится в среднем в 492 доллара (около 40 тысяч рублей). При этом некоторые такие машины уже преодолели рубеж в 194 тысячи миль (312 200 километров), а при грамотном уходе их ресурс позволяет проехать более 250 тысяч миль (402 300 километров).

На второй строчке расположился Subaru Forester 2019 года с оценкой надёжности в 83 балла из 100. Отдельные экземпляры уже проехали более 300 тысяч миль (482 800 километров). При этом годовые затраты на техническое обслуживание такого автомобиля в среднем достигают 617 долларов (около 50 тысяч рублей).

Замыкает «тройку» среднеразмерный кроссовер Subaru Ascent 2021 года, чьё качество и надежность эксперты оценили в 82 балла из 100 возможных. Без серьёзных проблем автомобиль способен преодолеть более 250 тысяч миль (чуть более 400 тысяч километров), а средние ежегодные расходы на ремонт и сервис составляют те же, что и у предыдущей модели, 617 долларов (около 50 тысяч рублей).

Также в список самых надёжных моделей бренда с пробегом вошли Subaru Legacy (2018 года выпуска), Subaru Outback (2023), Subaru WRX (2020), Subaru Impreza (2021), Subaru Tribeca (2008) и Subaru BRZ (2017).