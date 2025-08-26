Российским автомобилистам рассказали о новых противопоказаниях к вождению

С 1 сентября вступит в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний для вождения автомобиля, в который включены детский аутизм и нарушения цветового восприятия. Об этом РИА Новости сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» и руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

© Газета.Ru

«Начиная с 1 сентября список медицинских ограничений для управления транспортными средствами претерпит изменения, однако для водителей, по сути, эти изменения не несут ничего принципиально нового», — пояснил Шкуматов.

Эксперт подчеркнул, что в перечне по-прежнему присутствуют такие заболевания, как шизофрения, аффективные расстройства, неврозы, расстройства личности, умственная отсталость, зависимость от психоактивных веществ, эпилепсия, а также полная слепота на оба глаза.

«Когда начнут работать электронные медсправки с 1 марта 2027 года, тогда и посмотрим, как все это будет в реальности», — заключил Шкуматов.

