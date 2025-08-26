БелАЗ впервые выпустил грейдер

БЕЛАЗ закончил обкатку 600-сильного грейдера, первого в истории марки

Производитель знаменитых на весь мир огромных самосвалов БЕЛАЗ идет в совершенно новый сегмент – предприятие выпустило грейдер для карьерных работ.

Понятно, что сфера условно осталась прежней, однако именно таким типом машин БЕЛАЗ никогда прежде не занимался, будучи сфокусированным именно на грузовой технике. Поэтому новинка – абсолютная. Впервые машину с индексом БЕЛАЗ-79770 показали в июне на выставке «Уголь России и Майнинг-2025» в Новокузнецке, с которой грейдер прямиком отправился на испытания к одному из партнеров завода, компании «Кузбассразрезуголь».

Партнеры помогли провести обкатку и тесты новой машины в «боевых» условиях. Как известно, такие грейдеры используют для обслуживания дорог на территории карьера. Так вот, за время тестов первый образец БЕЛАЗ-79770 проехал почти 2000 км, расчищая и улучшая подъездные пути угольного разреза.

Специалисты БЕЛАЗа и сотрудники разреза тестировали работу машины, чтобы обеспечить наладку ее систем для дальнейшей промышленной эксплуатации.

В движение БЕЛАЗ-79770 приводит дизель с отдачей 600 л.с. Грейдерный отвал шириной более 7 метров и максимальным заглублением 625 мм выполнен из высокопрочной стали. Кроме того, машина оборудована рыхлителем, обеспечивающим глубину рыхления до 455 мм. Только два производителя в мире выпускают машины этого типа – БЕЛАЗ стал третьим.

К настоящему моменту этап обкатки для БЕЛАЗ-79770 завершен. Первый пошел!