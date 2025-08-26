В Бурятии предложили ввести возрастное ограничение на продажу бензина

В качестве обоснования своей законодательной инициативы депутат указал на увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, управляющих различными видами автомототранспорта, в республике за последнее время.

В пояснительной записке к законопроекту Невьянцев отмечает, что одной из ключевых причин сложившейся ситуации является рост рынка механических средств передвижения и увеличение доступности такой техники для детей. Он подчеркивает, что многие из этих средств не классифицируются как транспортные средства и продаются как спортивный инвентарь, что не требует регистрации и обучения управлению.

Депутат считает, что введение запрета на продажу автомобильного бензина и дизельного топлива несовершеннолетним может стать эффективной мерой профилактики, способствующей снижению уровня травматизма на дорогах среди подростков.

Андрей Невьянцев сообщает, что аналогичные ограничения уже действуют в Кировской и Волгоградской областях, причем в Волгоградской области запрет распространяется на лиц младше 16 лет.

Кроме того, вопрос о введении подобного запрета рассматривается в Татарстане, Забайкальском крае, Калужской и Ярославской областях.

Рассмотрение данного законопроекта включено в план ближайшей сессии Хурала, запланированной на сентябрь.

В Государственной инспекции безопасности дорожного движения Бурятии выразили полную поддержку предложенной инициативе.