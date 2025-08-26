На российском авторынке проходит распродажа Tank 300

Скидка состоит из двух компонентов: покупатели получают скидку в 200 тысяч. Если они также сдадут свой старый автомобиль по программе trade-in, к этой сумме добавится еще 250 тысяч. В результате каждая комплектация становится доступнее на 450 тысяч.

Цены теперь следующие: модель Adventure предлагается от 3,95 млн рублей, а Premium – от 4,35 миллиона. Автомобили City Adventure и City Premium стоят от 4,1 млн и 4,5 млн рублей.

Внедорожник оснащен 2-литровым двигателем мощностью 220 «лошадок». Автомобиль оборудован 8-ступенчатым «автоматом» и двумя типами полного привода.

Напомним, что Tank 500 в России получил сервисы Яндекс Авто. Рынок легковых авто вырос на 6,3%.