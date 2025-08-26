"Штучный" внедорожник "Лада Тарзан" всплыл в продаже за 650 тысяч рублей

В Сыктывкаре появился в продаже необычный лот: внедорожник "Лада Тарзан" 2001 года выпуска в редкой модификации с кузовом хэтчбека ВАЗ-2114.

© Российская Газета

Наиболее известные версии "Тарзана" строились с кузовами ВАЗ-2108/2109 или позднее - от "десятого" семейства. Их "натягивали" на оригинальную конструкцию с трансмиссией и агрегатами от Lada Niva.

Вариант с кузовом ВАЗ-2114 считается крайне редким и мог быть выпущен ограниченной партией либо в единичных экземплярах.

Представленный автомобиль имеет индекс ВАЗ-210934, что указывает на изначальную версию с кузовом "девятки", позднее подвергшуюся модернизации. Машина окрашена в синий цвет, оснащена порогами и расширителями колёсных арок в цвет кузова. Судя по фото, кузов автомобиля сохранился неплохо.

Под капотом установлен двигатель ВАЗ-2130 объёмом 1,8 литра и мощностью 82 л.с. - карбюраторный вариант, который также применялся на удлинённых "Нивах" ВАЗ-2131, минивэне ВАЗ-2120 "Надежда" и других "Тарзанах", отмечает обозреватель "ЗР".

За 24 года "Тарзан" намотал 136 тысяч километров. Нынешний владелец - третий по ПТС - сообщил, что практически не ездит на авто - это и является причиной продажи. Цена - 650 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала историю появления "Лада Тарзан" и об особенностях конструкции этих легковых внедорожников.