"Росгосстрах" перечислил какими авто старше 50 лет управляют в РФ

Более 3700 водителей страхуют в Росгосстрахе свою гражданскую ответственность для управления автомобилями старше 50 лет, подсчитали в отделе анализа клиентских данных компании.

Большинство машин-долгожителей сошли с конвейера советских автозаводов. Довольно много «копеек» — ВАЗ 2101 первых лет выпуска — до сих пор исправно служат своим владельцами, как и «Волги» ГАЗ 24 и ГАЗ 21, а также «Москвичи» столичной и ижевской сборки. Любителей «Победы» среди клиентов Росгосстраха не нашлось, зато оказалось 29 собственников мечты советского аппаратчика — лимузина ГАЗ 13 «Чайка».

Главный «ветеран» в портфеле Росгосстраха — легендарная «Эмка» ГАЗ М-1, произведенная в 1936 году, когда и стартовал серийный выпуск этой модели. Причем, в пятерке самых «возрастных» авто у клиентов РГС их оказалось сразу три — также у страхователей есть машины 1937 и 1939 года выпуска. В топ-5 попали и раритеты зарубежного автопрома: выпущенные в 1938 году Mercedes-Benz W136 и Opel Olimpia.

Почти четверть водителей, управляющих ретро автомобилями, покупали полис ОСАГО в Москве. Вторым регионом, где среди клиентов Росгосстраха много владельцев «возрастных» машин, стал Башкортостан (6,2%). На третьем месте — Пермский край (4,1%). Далее идут Саратовская, Тюменская, Свердловская и Вологодская области, Татарстан, Московская и Иркутская области.