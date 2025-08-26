В Москве могут запретить платные парковки вблизи социальных объектов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил запретить в Москве установку платных парковок около школ, детских садов, медучреждений и других соцобъектов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

© РИА «Новости»

«Установление зон платных парковок вблизи социальных объектов нужно запретить. Соответствующие обращения направил главе столичного Дептранса Максиму Ликсутову и председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову», — отметил Нилов.

По его словам, отмену платных парковок у соцобъектов необходимо начать с Москвы. Далее эту практику распространить на всю Россию.

До этого депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин предложили установить единые по всей России дни бесплатной парковки на платных местах.

Как объяснили депутаты, сейчас в регионах РФ действуют разные правила предоставления бесплатной стоянки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни на дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Единые правила позволят устранить неравенство между регионами, считают они.

Ранее сообщалось, что в четырех городах Московской области начнут функционировать платные парковки.