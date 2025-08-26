В РФ продают ЗАЗ-968: 50 лет, почти без пробега

В Московской области в продаже появился практически новый "Запорожец" ЗАЗ-968. Как выяснила "Российская газета", автомобиль выпущен в 1977 году, и за 48 лет на нём проехали только 8 тысяч км.

"Капсула времени" выкрашена в голубой цвет и не имеет видимых дефектов. Владелец отметил, что автомобиль находится в коллекционном состоянии. Судя по фото, у "Запорожца" установлены оригинальные двухцветные колёса с белым ободом и дисками с хромированным колпаком.

Салон отделан дерматином, который тоже выглядит, как новый. Единственное, что не устояло перед временем - пластик щитка приборов, который пожелтел, став мутным.

Двигатель у ЗАЗ-968 установлен сзади и имеет V-образную конструкцию с четырьмя цилиндрами. Паспортная мощность - 40 л.с.

Цена, пожалуй, высокая, даже учитывая состояние "ушастого": 890 000 рублей. С реальным покупателем продавец готов поторговаться.