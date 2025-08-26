В столице ожидается рост пробок: где ситуация будет сложнее всего

В столичном департаменте транспорта напомнили о скором начале нового учебного года. Как говорится в сообщении, на которое обратил внимание Quto.ru, из-за этого движение на дорогах Москвы осложнится, а к концу первой учебной недели число машин увеличится до 2,87 млн в сутки.

© Quto.ru

В преддверии начала учебного года, 30 и 31 августа, автомобилистам рекомендуют возвращаться из области в город до полудня. В числе наиболее загруженных магистралей — Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты, Дмитровское шоссе, проспекты Генерала Дорохова и Вернадского.

Кроме того, заторы прогнозируются рядом с торговыми центрами и крупными цветочными рынками.

«Аналитики ЦОДД прогнозируют, что в первую неделю сентября число автомобилей в городе вырастет на 3%, что на 80 тыс. в сутки больше по сравнению с первой неделей августа», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что россияне предпочитают ездить на работу на своих машинах. Личный автомобиль остаётся для жителей России наиболее удобным способом передвижения, в том числе при ежедневных поездках, однако не самым популярным. Согласно исследованию, треть работающих граждан предпочитает добираться на работу на автобусах.