РЭО развивает онлайн-отслеживание движения мусоровозов

Российский экологический оператор (РЭО) опубликовал статистику по мусоровозам, передающим данные о маршрутах в федеральную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). На сегодняшний день в систему внесена информация о более чем 25 тысячах мусоровозов из всех регионов, что составляет почти 100 процентов от их общего числа. За последний месяц около 18,5 тысячи из них передавали данные через ГЛОНАСС.

© Вечерняя Москва

Работа по внесению данных контролируется на уровне правительства России в рамках проекта «Организация системы по обращению с ТКО» под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. Он отметил, что цифровизация и искусственный интеллект помогают обеспечить прозрачность процессов, прослеживаемость движения спецтехники и контроль заполнения полигонов с помощью цифровых двойников.

Движение мусоровозов отслеживается для проверки соблюдения маршрутов и выявления подозрительных остановок, что помогает бороться с незаконным сбросом отходов. Однако девяти регионам — Дагестану, Ингушетии, Якутии, Калмыкии, Северной Осетии — Алания, Ивановской, Омской и Магаданской областям и Севастополю — необходимо значительно улучшить показатели передачи онлайн-данных. Эти регионы находятся под особым контролем Штаба по организации обращения с ТКО, сообщает РИАМО.

За первое полугодие 2025 года уровень платежей граждан за услуги региональных операторов составил 94,1 процента, что на 1,1 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года. Наивысший показатель — 98,3 процента — у Северо-Западного ФО, сообщил РЭО.