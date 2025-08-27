РЭО развивает онлайн-отслеживание движения мусоровозов
Российский экологический оператор (РЭО) опубликовал статистику по мусоровозам, передающим данные о маршрутах в федеральную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). На сегодняшний день в систему внесена информация о более чем 25 тысячах мусоровозов из всех регионов, что составляет почти 100 процентов от их общего числа. За последний месяц около 18,5 тысячи из них передавали данные через ГЛОНАСС.
Работа по внесению данных контролируется на уровне правительства России в рамках проекта «Организация системы по обращению с ТКО» под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. Он отметил, что цифровизация и искусственный интеллект помогают обеспечить прозрачность процессов, прослеживаемость движения спецтехники и контроль заполнения полигонов с помощью цифровых двойников.
Движение мусоровозов отслеживается для проверки соблюдения маршрутов и выявления подозрительных остановок, что помогает бороться с незаконным сбросом отходов. Однако девяти регионам — Дагестану, Ингушетии, Якутии, Калмыкии, Северной Осетии — Алания, Ивановской, Омской и Магаданской областям и Севастополю — необходимо значительно улучшить показатели передачи онлайн-данных. Эти регионы находятся под особым контролем Штаба по организации обращения с ТКО, сообщает РИАМО.
За первое полугодие 2025 года уровень платежей граждан за услуги региональных операторов составил 94,1 процента, что на 1,1 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года. Наивысший показатель — 98,3 процента — у Северо-Западного ФО, сообщил РЭО.