Rolls-Royce Spectre Special Edition получит эффектные диски

Три года назад дебют Spectre ознаменовал редкое событие: впервые почти за столетие серийное двухдверное купе Rolls-Royce получило колеса диаметром 23”. Теперь марка вновь поднимает планку — для своего первого электрического автомобиля представлено новое колесное оформление, навеянное образом распускающегося цветка.

© rubmw.ru

Замысловатые диски, на вид чрезвычайно капризные в уходе, повторяют очертания лепестков. Новые диски входят в коллекцию “Inspired by Primavera”, где предусмотрено три исполнения: Evanescent, Reverie и Blossom. Заказы уже принимаются, а первые поставки намечены на весну 2026 года.

Независимо от выбранной версии, все автомобили объединяет фирменная декоративная линия на кузове, вручную выведенная в виде цветущей ветви сакуры. Этот же мотив перекочевал в интерьер — он сияет на подсвеченных порогах, украшает подголовники и центральную консоль. Верхняя панель торпедо получила утончённую отделку под названием Blackwood.

Дверные карты заслуживают отдельного упоминания: каждая из внушительных по размеру дверей усыпана 4796 световыми точками, размещёнными вручную. По замыслу дизайнеров, рисунок повторяет весенние созвездия Северного полушария. Панель перед пассажиром добавляет ещё 5500 огоньков, образующих небесное созвездие вокруг подсвеченного логотипа.

Оформление салона зависит от выбранной цветовой гаммы кузова. Версия Evanescent сочетает кузов Arctic White с кожей Grace White. Reverie окрашен в Duck Egg Blue и дополнен комбинацией Grace White и Charles Blue. Blossom предстает в оттенке Velvet Orchid Metallic, где Grace White дополнен акцентами Peony Pink. Цветовая линия на кузове, естественно, также варьируется для каждой модификации.

По примеру моделей Ghost, Cullinan и Phantom с двигателями V12, новый электрокупе Spectre получил щедрые возможности персонализации в рамках программы Bespoke. Серия Inspired by Primavera стала продолжением ряда уникальных электрических проектов марки, куда ранее вошли Lunaflair и Semaphore. Дополняет линейку и спортивная версия Black Badge.

Интересно, что Spectre сумел привлечь более молодую аудиторию бренда. В Северной Америке средний возраст владельца, впервые купившего автомобиль бренда, сейчас составляет всего 35 лет — на десятилетие меньше, чем в 2017-м. Для сравнения: в 2010 году типичный клиент был в среднем 56-летним.