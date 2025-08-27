Компания Terranica и ателье Cardi представили гибридный вездеход Expedition

© За рулем

Российская компания Terranica на фестивале «ПроДвижение» в Москве показала гибридный вездеход Terranica Expedition, разработанный совместно с кузовным ателье Cardi.

Длина машины – 4610 мм, ширина – 2640 мм, высота – 2500 мм. Клиренс – 640 мм. Как рассказал эксперт «За рулем» Илья Хлебушкин, побывавший на презентации Terranica Expedition на ВДНХ, особенность машины – легкость: снаряженная масса составляет 2500 кг, полная – 3250 кг. Ради малого веса даже подвеска сделана из пластика – но обещают, что он выдерживает температуры от -60 до до +100 °С.

При этом машина плавающая: над катками гусеничных движителей расположены аккуратные понтоны, удерживающие вездеход на плаву.