Крымский мост временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает Telegram-канал с оперативной информацией об объекте.

© Российская Газета

Согласно последним данным, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1525 транспортных средств. Время ожидания составляет около четырех часов.

При этом со стороны Тамани не было скопления машин.

По информации РИА Новости, в Крыму и Краснодарском крае объявили ракетную опасность.

Сигнал об опасности поступил около 18:00 по московскому времени. Местное население призвали к бдительности.