Средний размер автокредита в России растет пятый месяц подряд

В июле 2025 года россияне брали кредиты на покупку автомобилей в среднем на 1,38 миллиона рублей. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 4,9 процента больше, чем в июне, когда показатель составлял 1,31 миллиона. Таким образом, кредиты в стране растут уже пятый месяц подряд.

© Motor.ru

Несмотря на длительный период роста, средний размер автокредита все еще не достиг прошлогодних отметок. Так, в июле 2024-го он был равен 1,47 миллиона рублей — на 6,4 процента больше, чем в июле 2025-го.

Самые большие займы ожидаемо выдают в Москве — в среднем по 1,85 миллиона рублей. На втором месте Подмосковье с 1,7 миллиона, на третьем — Санкт-Петербург с 1,59. Далее следуют Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) с 1,51 миллиона рублей, Краснодарский край и Ленинградская область (по 1,49 миллиона).

Растут автокредиты быстрее всего в Тульской области — там сумма за месяц прибавила 8,7 процента. В Удмуртии рост составил 8,5 процента, в Кемеровской области — 8,4. Единственный регион России, где кредиты стали меньше в июле, — Новосибирская область, но и там показатель сократился только на 0,7 процента.

Российский авторынок в июле слегка выправился: было продано 120 649 новых легковых автомобилей, что позволило ему подняться сразу на три ступеньки в европейском рейтинге и войти в топ-3. Уступила РФ только Германии и Великобритании. И рост пока продолжается, сообщает «Автостат».