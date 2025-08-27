Водителей предупредили о наказании за самозахват парковки

Самовольное ограждение парковки чревато штрафами. О наказании за присвоение парковочного места во дворе агентству Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Жильцы многоквартирных домов не вправе закреплять за собой место на парковке без общего решения собственников. Ограждение парковки, к примеру, шлагбаумами или цепями, расценивается как самовольное занятие земельного участка и карается штрафом. Размер взыскания варьируется от пяти до десяти тысяч рублей для физических лиц, от 20 тысяч до 50 тысяч — для должностных. Организациям в случае несанкционированного ограждения общей парковки назначается штраф суммой от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Если у участка рассчитана кадастровая стоимость, то размер штрафа составит от одного до полутора процента от цены земли, но превысит пять тысяч рублей.

Для того, чтобы выделить парковочное место на законных основаниях, требуется провести общее собрание жильцов и определить, будут ли установлены на парковке ограждения либо распределены места. Решение принимается большинством голосов, в том числе и собственников нежилых помещений. Впоследствии инициатива должна получить одобрение в местных органах власти.

