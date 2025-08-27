В Германии продают Lada Niva с переделанным багажным отделением

Багажное отделение было переоборудовано в удобное место для домашних животных. Внутренние поверхности пола и боковых панелей покрыты гофрированным картоном, под которым установлены слои тепло- и звукоизоляции. Конструкция защищает питомцев от холода и снижает уровень шума.

© runews24.ru

Пробег авто составляет 108 тысяч км, однако нынешний владелец утверждает, что техническое состояние машины в хорошем состоянии, сообщает «Южный Федеральный».

Напомним, что в июле продажи авто в мире достигли отметки в 7 412 591 единицу. В России снова начались продажи новых BMW 5-Series.