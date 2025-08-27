В Киргизии идет подготовка к выпуску Lada под брендом Muras

Инвестиционный фонд Central Asia Capital и АвтоВАЗ готовятся к запуску первого национального автозавода в Кыргызстане. На предприятии будут производиться автомобили Lada, но под новым брендом - Muras.

На старте будут выпускаться легковые автомобили Lada - Granta, Vesta, Largus, Niva, Iskra, а также коммерческий транспорт и специальные версии для медицины и социальной сферы.

Базовая цена составит 10 400 долларов (примерно 837 000 рублей). Какой автомобиль оценили в эту сумму, не уточняется, но, вероятно, речь о "Гранте".

Отмечается, что в первые годы цена может быть снижена на 15% в первый три года благодаря поддержке России.

Проект рассчитан на 10 лет и реализуется в три этапа:

- 2026-2030 гг. - крупноузловая сборка, до 1,5 тысяч автомобилей в год.

- 2031-2035 гг. - переход к среднеузловой сборке, расширение модельного ряда, выпуск до 5 тысяч машин.

- После 2035 г. - полный производственный цикл и свыше 7 тысяч автомобилей ежегодно.

Также "Лады" под брендом Muras с 2031 года планируют экспортировать в страны Центральной Азии и на Балканы, ежегодный объём - до 3 тысяч авто.

Вклад проекта в ВВП Кыргызстана составит до 1% к 2035 году. Будет создано до 12 тысяч рабочих мест, налоговые поступления могут превысить 500 млн сомов ежегодно.