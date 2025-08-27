В ХМАО на ремонт дорог выделили рекордные 10 млрд рублей

В этом году в округе направили рекордные 10 млрд рублей на ремонт и строительство дорог. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук в ходе «Разговора с губернатором» на телеканале «Югра».

«Доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, сегодня составляет 89,55% при среднем показателе по стране 54%. По дорогам местного значения этот показатель равен 85,81% – примерно на уровне общероссийского», – подчеркнул Кухарук.

Округ попал в число лучших регионов РФ по качеству дорог. По мнению губернатора, это стало возможным при помощи дорожной карты, которая формировалась с учетом мониторинга состояния улично-дорожной сети и предложений жителей всех муниципалитетов округа.

При этом, несмотря на высокие оценки аналитиков, от жителей региона продолжают поступать жалобы на качество дорог.

Напомним, между ХМАО и ЯНАО планируют построить дорогу, соединяющую Надым и Нягань. Сейчас окружные власти разрабатывают проектную документацию.