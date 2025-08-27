Водителям стало труднее получить деньги от страховых по ОСАГО
Согласно закону об ОСАГО, приоритетной формой возмещения ущерба является организуемый страховщиком ремонт поврежденного автомобиля. Однако некоторые автомобилисты отказываются пользоваться направлением на станцию техобслуживания для ремонта.
«Это создает для нас ситуацию правовой неопределенности — мы лишены возможности исполнить обязательства, несмотря на готовность организовать клиенту восстановительный ремонт машины», — отмечает директор Правового департамента Росгосстраха Евгений Суховеев.
Правда, в последнее время суды стали разделять позицию страховщиоков, признавая такое поведение потребителей злоупотреблением. Причём теперь уклонение от ремонта автомобиля рассматривается как попытка получения необоснованной денежной компенсации.
Между тем, с наступлением осени на территории России вырастут цены на услуги автосервисов. По мнению главы «Автомаркетолога» Татьяны Акимовой, размер среднего чека увеличится из-за старения автопарка и сезонности.