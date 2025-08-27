"Автостат" назвал самые популярные отечественные автомобили в РФ

По данным аналитического агентства "Автостат", за январь-июль 2025 года в России было реализовано 219,7 тысячи новых легковых автомобилей отечественных марок. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по-прежнему остается Lada Granta - 81,2 тысячи проданных машин за семь месяцев (-29% к аналогичному периоду прошлого года).

У Lada Vesta, занявшей второе место, ощутимый отрыв: 49,6 тысяч авто (-31%).

Lada Niva Travel и Niva Legend идут рука об руку: продано примерно 18,7 и 18,3 тысячи внедорожников, падение спроса составило 36% и 32% соответственно.

Пятым стал универсал Lada Largus (15,3 тысячи шт.). Продажи подскочили по сравнению с прошлым годом в 21 раз, что объясняется эффектом низкой базы: производство "Ларгуса" возобновилось в мае 2025 года и раскачивалось постепенно.

Продажи кроссовера "Москвич 3" снизились на 24% (7,1 тысячи шт.), что отражает общую картину охлаждения спроса на российском рынке.

По аналогии с "Ларгусом" выстрелил Solaris, бестселлером является кроссовер Solaris HC (Hyundai HC), его тираж - 4,63 тысячи единиц, что в 24 раза больше прошлогоднего показателя.

Благодаря щедрым скидкам в списке оказался Xcite X-Cross 7 (4,62 тысчи шт.) - рост в 4 раза и восьмое место.

Седан Solaris KRS (Kia Rio) стал девятым, увеличив свои показатели в 20 раз - до 3,53 тысячи авто.

Замыкает топ-10 самых востребованных моделей отечественных марок УАЗ "Патриот", продажи которого составили 3,2 тысячи автомобилей, что на 32% меньше прошлогоднего уровня.

Доля российских брендов на отечественном рынке составила 33,8%.