Hyundai готовит самый маленький Ioniq: первые изображения

Марка опубликовала три тизерных изображения новинки, дебют которой состоится с 9 по 14 сентября на автовыставке в Мюнхене. Подробностей корейцы пока не раскрывают, но ожидается, что шоу-кар станет предвестником субкомпактного «батарейного» автомобиля, который в серийном варианте получит имя Ioniq 2.

© Motor.ru

Судя по всему, концепт получит кузов типа хэтчбек со спойлером типа «утиный хвост» сзади, передний воздухозаборник в мелкую сетку и светодиодные полосы оптики во всю ширину кузова. Также видны часть покатой крыши и заднего бампера с перфорацией. Впрочем, стоит иметь в виду, что это лишь концепт, и «товарная» версия электрокара может сильно от него отличаться.

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

Ожидается, что Ioniq 2 станет самым малогабаритным автомобилем линейки Ioniq и станет «зеленой» альтернативой топливному i20. На рынке он составит конкуренцию Renault 5 E-Tech, Nissan Micra, Peugeot E-208 и китайскому BYD Dolphin.

В основу, скорее всего, ляжет платформа E-GMP, на которой построены электрокары Kia EV2 и EV3. То есть в движение Ioniq 2 будет приводить единственный электромотор мощностью 204 лошадиные силы, который будет запитываться от аккумулятора емкостью 58,3 киловатт-часа.

Рыночная премьера серийной версии может пройти в первой половине 2026 года.

В июле Hyundai показал салон кроссовера Elexio, ориентированного на Китай. Он более цифровой, чем у моделей Ioniq: в нем нет традиционной приборной панели и почти отсутствуют аналоговые клавиши. Продажи могут стартовать в сентябре.