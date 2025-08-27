Агрегаторов такси хотят штрафовать за водителей-мигрантов

В Санкт-Петербурге власти ввели полный запрет на работу в сфере пассажирских перевозок и доставки для иностранных граждан, в том числе если у них есть патент на осуществление деятельности. Однако спустя пару недель действия ограничений обнаружились лазейки, которыми пользуются и мигранты-нелегалы, и их работодатели. Для борьбы с ними местный депутат предложил начать наказывать агрегаторов и юрлиц.

По словам депутата Алексея Цивилёва, нередко нелегалы при трудоустройстве пользуются чужими документами, а работодатели закрывают на нарушения глаза и нанимают мигрантов как подсобных рабочих, но на деле доверяют им перевозить пассажиров. Чтобы этого избежать, местная администрация предложила ввести наказание для работодателей.

«В начале августа, когда запрет уже действовал, в Сертолово задержали водителя, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности 16-летней пассажирки. Выяснилось, что это 26-летний гражданин Узбекистана с проблемами по линии миграционного законодательства. Он не имел законных оснований для работы и пребывания в России. Как он смог в таком случае зарегистрироваться у агрегатора такси? И почему юрлицо не несёт за это ответственность? Именно такие случаи — повод для обоснованных опасений, что заинтересованные лица будут искать пути обхода ограничений, в том числе по уже привычным схемам», — подчеркнул Цивилёв.

На первом этапе нужно разработать для всех участников процесса чёткие методические рекомендации. Помимо этого, необходимо внести поправки в КоАП для работодателей, которые допускают трудоустройство иностранных граждан в обход действующих норм.

Напомним, ограничение будет действовать до конца 2025 года. За это время петербургская администрация оценит влияние запрета на социально-экономическую жизнь города и примет решение о продлении или отмене нововведения.