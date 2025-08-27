В компании Volkswagen ответили на вопрос о возможном возвращении в Россию

В европейском офисе Volkswagen Group прокомментировали шансы на официальное возвращение компании на российский рынок после окончания конфликта на Украине.

© За рулем

Руководитель отдела коммуникаций по устойчивому развитию и добросовестности Volkswagen Group Николай Лауде заявил:

«Мы не хотим участвовать в каких-либо спекуляциях относительно будущего российского автомобильного рынка или возможной будущей деятельности Volkswagen Group и ее брендов и просим с пониманием отнестись к этому».

С началом военной операции на Украине большинство западных автопроизводителей свернули свою деятельность в России.

Ранее в компании Mitsubishi высказались по поводу перспективы возвращения на российский рынок. Представители компании заявили, что «в настоящее время не готовы выносить какие-то конкретные решения».

Однако они отметили, что ограниченное присутствие бренда все еще сохраняется.