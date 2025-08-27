Еще один город в России запретил прокатные самокаты в центре

Администрация Владивостока подписала постановление, согласно которому в столице Приморья вводятся «медленные» зоны для арендных средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также участки, где движение на самокатах запрещается.

Самые жёсткие ограничения введены на шести улицах в центре столицы Дальнего Востока. При этом ограничения для этого вида транспорта будут действовать не постоянно, а только в ночное время, с 22:00 до 07:00.

Отмечается, что формально запрет распространяется на все СИМ, однако контролировать соблюдение правил водителями частной техники вряд ли кто-то будет, так что на практике действовать он станет исключительно на кикшеринговые самокаты.

Помимо этого, в ГД предложили полностью запретить аренду самокатов. Депутат Сергей Миронов обратился к главе министерства транспорта Андрею Никитину с предложением ввести тотальный запрет на деятельность кикшеринговых компаний на территории России. По мнению политика, только жёсткие меры позволят снизить аварийность с участием этого вида транспорта.

Тем временем в РФ хотят ввести аналог ОСАГО для самокатов. Депутат Ярослав Нилов предложил разработать полис добровольного страхования пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе для электросамокатов. По мнению политика, это позволит повысить безопасность пешеходов.