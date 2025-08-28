В очереди на Крымский мост со стороны Керчи скопились 1075 машин. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По данным на 3:00, в пробке водителям придется провести более трех часов. При этом со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра ждать не нужно. Telegram-канал разместил информацию об очереди со стороны Керчи накануне в 5:00.

Тогда перед пунктом досмотра ждали 65 автомобилей. В дальнейшем пробка увеличилась. Больше всего автомобилей (1100) ожидали проезда по переправе в 20:00. Потом их количество медленно сокращалось до 849 машин в очереди в полночь, а затем снова стало расти.

18 августа Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении очередной попытки подрыва Крымского моста. Украинская сторона планировала провести атаку с использованием автомобиля, в котором находилось самодельное взрывное устройство большой мощности.

Машина прибыла в Россию с территории республики транзитом через ряд стран и пересекла границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Транспортное средство собирались передать другому водителю, который должен был направиться в Крым через мост.