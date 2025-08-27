Galaxy M9 собрал более 40 000 предзаказов за сутки

Китайский холдинг Geely продолжает развивать свой материнский бренд: в электрифицированной линейке Galaxy появился большой plug-in гибридный кроссовер M9 с трёхрядным салоном. Через сутки после старта предзаказов на Galaxy M9 в Китае на него было собрано более 40 000 заявок — это успех!

Предвестником Geely Galaxy M9 стал прошлогодний концепт Geely Galaxy Starship, серийную версию кроссовера показали минувшей весной, и вот на днях в Китае начались его предварительные продажи, одновременно были рассекречены все технические подробности. В основе Geely Galaxy M9 лежит модульная платформа GEA Evo, кузов — несущий (сх = 0,285), подвеска — полностью независимая: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Дорогие версии имеют вместо пружин адаптивные двухкамерные пневмостойки, способные регулировать дорожный просвет в диапазоне 95 мм.

Габаритная длина Geely Galaxy M9 — 5205 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1800 мм, колёсная база — 3030 мм. Штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые. Снаряженная масса — от 2180 до 2530 кг в зависимости от оснащения. В кузов интегрированы различные органы искусственного зрения (на дорогих версиях есть в том числе лидар над лобовым стеклом), необходимые для работы многочисленных электронных ассистентов водителя. Оптика у флагманского кроссовера выполнена в не выходящем из моды в Китае формате «монобровь» и снабжена анимированными пикселями.

Большинство модификаций Geely Galaxy M9 переднеприводные: силовая установка у них состоит из 1,5-литрового бензинового турбомотора (163 л.с., 255 Нм) и 3-ступенчатой гибридной автоматической коробки передач 3DHT Evo, единственный тяговый электромотор выдаёт 180 кВт (245 л.с.) и 350 Нм, максимальная совокупная отдача — 300 кВт (408 л.с.) и 605 Нм. Ёмкость тяговой батареи — 18,4 либо 41,46 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 100 и 230 км по циклу CLTC соответственно, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (60 л) — 1325 и 1505 км. Версия с батареей на 18,4 кВт·ч набирает первую «сотню» за 7,7 с, с батареей на 41,46 кВт·ч — за 7,3 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 200 км/ч.

Только в топ-версии Pilot новый кроссовер Geely имеет полный привод: его обеспечивают два электромотора на задней оси, каждый выдаёт 170 кВт (231 л.с.) и 380 Нм. Передняя часть силовой установки — такая же, как у младших версий, максимальная совокупная отдача — 640 кВт (870 л.с.) и 1165 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, максимальная скорость — 210 км/ч. Ёмкость батареи у полноприводного Galaxy M9 — 41,46 кВт·ч, запас хода только на электротяге — 210 км по циклу CLTC, в гибридном режиме — 1300 км.

Салон Geely Galaxy M9 имеет посадочную формулу 2+2+2, все кресла оснащены обогревом, кресла первого и второго рядов — ещё и вентиляцией с массажёрами. Дизайн передней панели беззастенчиво позаимствован у кроссоверов Li Auto, но приборная полоска всё-таки фиксированная, а не налеплена на руль, и дополнена цветным 32-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Главный «телевизор» на передней панели имеет диагональ 30 дюймов. Для пассажиров второго и третьего рядов предусмотрен потолочный развлекательный экран с диагональю 17,3 дюйма. Штатная 2300-ваттная аудиосистема насчитывает 27 динамиков. В тумбочку между передними креслами встроен термобокс объёмом 9,1 л. Объём багажника при всех задействованных местах — 328 л, при сложенных сиденьях второго и третьего рядов — 2171 л.

В Китае переднеприводный Geely Galaxy M9 на стадии предварительный продаж стоит от 193 800 юаней (2,17 млн рублей в переводе по текущему курсу), полноприводный Pilot — 258 800 юаней (2,89 млн рублей). Когда дело дойдёт до полноценных продаж, цены будут немного пониже — таков негласный закон китайского маркетинга.

Добавим, что Geely сейчас занимает второе после BYD в списке самых популярных в Китае марок, продажи Geely за первые семь месяцев этого года здесь, по данным CAAM, составили 1 156 166 автомобилей (+90,3% по сравнению с АППГ). Марка BYD за тот же период реализовала 1 719 198 автомобилей (+7,5%), третье место занимает Volkswagen — продано 1 082 976 автомобилей (+0,7%).