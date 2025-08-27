Власти российского города объяснили асфальтирование трамвайных путей

Власти Екатеринбурга объяснили, почему рабочие заасфальтировали трамвайные пути, в результате чего движение было парализовано на пять часов. Соответствующую причину представитель администрации назвал изданию «Подъем».

В среду, 27 августа, около 7 часов утра по местному времени (5:00 по мск) трамвай № 8 сошел с рельсов. Как выяснилось позже, рабочие случайно заасфальтировали пути в ходе ремонта дороги на улице Победы. Представитель администрации отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, однако Гортранс собирается взыскать издержки.

Произошедшее с трамваем в мэрии объяснили спешкой рабочих. «Ночью делали, торопились, видимо. Он (трамвай) в момент схода с рельсов на поворот входил, и ребро колеса вышло на асфальт — съехала вся тележка. Назад чуть-чуть оттянули и поставили на рельсы. Потом продолбили асфальт», — рассказал собеседник издания. Он добавил, что на данный момент движение восстановлено, однако пока с ограничением скорости на участке.

