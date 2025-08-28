GAC представил концепт Hyptec SSR Baja

Внедорожные суперкары становятся новым трендом после успеха Porsche 911 Dakar и Lamborghini Huracan Sterrato.

Генеральный директор Ford Джим Фарли недавно даже заявил о заинтересованности в создании внедорожного суперкара мощностью 1000 л.с., который идеально подходил бы для песка и гравия.

Теперь к ним присоединилось дизайн-подразделение GAC, представившее концепт Hyptec SSR Baja, посвящённый «культуре, аутентичности и корням дизайна родного города» — Лос-Анджелеса.

Модель вдохновлена электрическим суперкаром GAC Aion Hyper SSR, но получила внедорожный облик, созданный для «бескомпромиссной производительности в пустыне и песчаных гонках».

Подробностей компания не раскрыла, но концепт получил приподнятую подвеску, массивные внедорожные шины, защитный обвес, подножки и дополнительные фары.

На корме установлено большое антикрыло и платформа с двумя запасками. Графика автомобиля, по словам дизайнеров, отсылает к уличной эстетике Лос-Анджелеса — от подъемников на горнолыжных трассах до стен старых баров.

Особый акцент — талисман кактус по имени Mr. Pincho и шильдик «EVNONOIL», обыгрывающий логотип Pennzoil с колоколом Свободы.

Двери-бабочка открывают доступ в минималистичный интерьер с каркасом безопасности и спортивными креслами в стиле Recaro CS Spectrum, но с центральными вставками, вдохновлёнными мексиканскими одеялами серп.

Внутри также — квадратный руль, узкая цифровая приборка, система пожаротушения, меняющая цвет защитная сетка, алькантара и карбоновые элементы.