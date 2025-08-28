В Беларуси начались продажи "Мерседеса" с баней на борту: очень дешево

В Минске "РГ" удалось обнаружить в продаже по-настоящему уникальный фургон Mercedes-Benz T1. Главная его особенность не только очень ресурсный двигатель, а сауна на борту.

© Российская Газета

Такие автомобили в народе называются банями на колёсах, но обычно их строят на базе тяжёлых грузовых автомобилей - ГАЗ, КамАЗ и так далее.

При том, что есть двухметровая парилка с настоящей дровяной печью, но никаких аксессуаров для последующей помывки нет, в салоне сохранилось 7 посадочных мест, которые могут, как заявил продавец, при желании превратиться в три спальных.

Автомобиль не новый - 1993 года выпуска, и уже бывал в кузовной мастерской, где его переваривали. Что именно - неизвестно.

Баней на колёсах можно управлять с правами категории "В".

Под капотом - дизель ОМ616 на 2,4 литра, коробка - МКП, привод - задний.

За парную на колёсах владелец просит около 15 тысяч белорусских рублей, что в пересчёте на нашу валюту составляет 400 тысяч рублей.