Новейший американский внедорожник выходит на рынок Узбекистана

В сентябре на рынке Узбекистана официально появится новая модель – это полноразмерный американский внедорожник Chevrolet Tahoe в исполнении 2025 года. Продажи будут вестись через дилерскую сеть автогиганта UzAuto Motors, который имеет собственное производство многих моделей Chevrolet на территории республики.

© За рулем

Chevrolet Tahoe – это крупная машина с длиной кузова 5382 мм и колесной базой 3071 мм, имеющая полный привод и адаптивную пневматическую подвеску. Под капотом – V8 6.2, развивающий 420 л.с. и в паре с 10-ступенчатой АКП обеспечивающий громаде разгон до «сотни» за 8 секунд. Как отмечает Автопоток, в бывшей советской республике предложат «настоящий» Tahoe американского производства, а не удешевленную версию для китайского рынка.

Цена Chevrolet Tahoe в Узбекистане уже известна: 1,46 млрд сум, то есть около 9,5 млн рублей за версию High Country. В нее входят: диски 24' анимационная оптика панорамная крыша выдвигающиеся подножки бесконтактное открывание багажника отделка салона деревом кожаные кресла с подогревом вентиляция передних кресел электрорегулировка водительского кресла в 8 направлениях цифровые приборы 11' проекция на лобовое стекло мультимедиа с экраном 17,7' аудиосистема 10 динамиков беспроводная зарядка USB-зарядки (Type-C и Type-A).

Кроме того, у пассажиров второго ряда – собственный «климат» и развлекательная система с двумя экранами 12,6'. За безопасность отвечают система предупреждения о лобовом столкновении с функцией экстренного торможения, система удержания автомобиля в полосе, адаптивный круиз-контроль и камера кругового обзора высокого разрешения, а также системы помощи при движении задним ходом и движении на спуске.

Отличительная деталь экстерьера – эмблемы High Country, что является максимальной версией Tahoe.