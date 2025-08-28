Обновленный кроссовер Geely Monjaro покажут на автосалоне в Китае

В Китае, в рамках автосалона в Чэнду 29 августа, будет представлен обновленный кроссовер Geely Monjaro. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

У автомобиля появились новые колёсные диски и более агрессивный бампер с увеличенными воздуховодами. Из-за небольшой корректировки экстерьера машина стала длиннее на 25 мм. Обновленный кроссовер Geely Monjaro получил 2-литровый двигатель производства компании Aurobay. Его мощность составляет 272 л.с. Максимальная скорость автомобиля – 225 км/ч.

В России Geely Monjaro с максимальными скидками можно купить за 3,8 млн рублей.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров.

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».