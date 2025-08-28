Дороже топового Lixiang L9: в РФ начались продажи новой Mazda CX-90

В России появилась возможность купить Mazda CX-90 2025 года выпуска, причём на всю страну кроссовер представлен в единственном экземпляре, выяснила "РГ" в ходе мониторинга классифайдов. И деньги за флагманскую "Мазду" просят немалые.

Дебют Mazda CX-90 состоялся в январе 2023 года. Это большой трёхрядный кроссовер, который фактически стал заменой ушедшему CX-9. Его создавали, прежде всего, под американский рынок, но выпускается модель в Японии.

У выставленного на продажу CX-90 2025 года под капотом установлена бензиновая турбошестёрка e-Skyactiv G объемом 3,3 л (345 л.с.) в паре с 8-ступенчатой АКП со встроенным электромотором. Ехать на электричестве нельзя - это "мягкий" гибрид. Привод - полный.

Список опций богатый: максимально возможный пакет электронных ассистентов, система камер кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, двухзонный "климат", омыватель фар, подогревы сидений, беспроводная зарядка, кожаный салон и так далее.

Цена - 9,1 млн рублей. Для сравнения, на момент выхода моделей Li Auto на российский рынок официально, флагманский гибридный L9 Ultra оценили в 8,59 млн рублей. Сейчас - вряд ли дороже, прайс-листы дистрибьюторский концерн сейчас не публикует.