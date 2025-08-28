В центре Владивостока запретили ночные катания на электросамокатах

Во Владивостоке ввели новые ограничения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это сделано для безопасности и комфорта передвижения всех участников движения, включая пешеходов, сообщает сайт администрации города.

Ограничение на работу СИМ будет действовать в ночное время - с 22 до 7 часов утра. Речь идет о шести участках дорог, расположенных в основном в историческом центре Владивостока:

улица Семеновская: от пересечения с ул. Пограничной до пересечения с ул. Уборевича,улица Адмирала Фокина: от стадиона "Динамо" до пересечения с ул. Уборевича,улица Светланская: от пересечения с ул. Пограничной до пересечения с ул. Корабельной Набережной в районе дома № 66 по ул. Светланской,улица Алеутская: от пересечения с ул. Уткинской до пересечения с ул. 1-й Морской,улица Тигровая: от пересечения с ул. Светланской до пересечения с ул. 1-й Морской,Океанский проспект: от пересечения с ул. Светланской до пересечения с ул. Октябрьской.

Ранее в дальневосточной столице уже было полностью запрещено движение СИМ на площади Борцов Революции, набережной Спортивной гавани и в районе Мемориального ансамбля на Корабельной набережной. Под запрет также попали Некрасовский путепровод, Рудневский мост, путепровод на Второй речке, Золотой и Русский мосты.