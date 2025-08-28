Разработана ИИ-модель, которая прогнозирует старение аккумуляторов

Международная команда ученых разработала модель искусственного интеллекта, которая прогнозирует старение аккумуляторов электромобилей. Технология основана на коротких отрезках зарядки автомобиля и анализе конструктивных параметров батареи. Модель может повысить точность прогнозов состояния батареи до 70% по сравнению с предыдущими системами и продлить срок службы аккумуляторов. Исследование опубликовано в журнале Energy & Environmental Science.

Ресурс аккумуляторов в электромобилях истощается свойства быстрее, чем у других компонентов, что делает электрический транспорт не таким безопасным, каким бы он мог быть. Международная команда ученых решила улучшить управление батареями с помощью искусственного интеллекта.

Для создания модели ИИ исследователи собрали базу данных об отрезках зарядки аккумуляторов. Эти данные ученые объединили с цифровой моделью химических процессов, происходящих внутри батареи. Так ученые получили полную картину того, как аккумулятор вырабатывает энергию и устаревает в процессе использования.

На основе этих данных команда разработала модель, которая учитывает ключевые конструктивные параметры батарей: коэффициент диффузии лития в твердом состоянии, радиус частиц, толщину электродов и другие. Эти характеристики напрямую влияют на деградацию батареи. Система машинного обучения быстро анализирует короткие отрезки зарядки и позволяет прогнозировать работоспособность аккумулятора за несколько секунд. По словам авторов, модель повышает точность прогнозов состояния батареи до 70% по сравнению с предыдущими системами.