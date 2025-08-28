Осенью может быть готов законопроект, регулирующий пользование питбайками

Депутат и председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил, что парламент готовит законопроект, который будет регулировать использование несовершеннолетними питбайков. Питбайки сегодня не регистрируются в ГИБДД, и для вождения ими не требуются документы.

© runews24.ru

В беседе с корреспондентом «Лента.ру» Москвичев отметил, что сообщит подробности широкой общественности, как только сможет. Работа над законопроектом должна быть завершена к началу осенней сессии. До этого питбайкам хотели запретить выезжать на дороги общего пользования под угрозой штрафа в 30 000 рублей.

Юрист объяснил, почему использование видеокамер, которые определяют национальность, незаконно.

РЖД показали фото интерьеров новых современных вагонов со всеми удобствами.